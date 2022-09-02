Военные одного из подразделений РФ собираются сложить оружие – разведка

"Военнослужащий РФ сообщил, что пехота 15 августа, офицеры и контрактники, собираются идти складывать оружие и намерены отказываться воевать", – говорится в сообщении.

По словам военного, если это явление будет массовым, то даже никакого наказания для них не последует.

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".

Родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец российского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине и бежал домой. Жены российских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать с войны в Украине.

В одном из перехватом выяснилось, что солдаты РФ не хотят идти вперед. Также они не доверяют своим командирам. Один из военных пожаловался, что они страдают от жары, потому что российское командование выдало им только теплую форму.