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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Если бы в 2014 году россияне захватили Харьков, для Украины это могло быть как эффект домино

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Кожемяко: Когда взяли Крым, у меня был ступор
Кожемяко: Когда взяли Крым, у меня был ступор
Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

События 2014 года, когда шла Революция достоинства, были очень опасными как для Харькова, так и для всей Украины. Такое мнение высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко, который после полномасштабного вторжения российский войск в Украину создал и возглавил добровольческий батальон "Хартия".

Он рассказал, что активно включался в происходящее в 2014 году в Харькове и даже на Майдане тогда был меньше.

"Но когда возникла угроза... Особенно когда поднялся триколор над администрацией нашей в Харькове – я просто не знаю... Когда взяли Крым, у меня был ступор и я не мог работать. Вот приходил на работу – и я просто не знал, что делать. Как-то мысли постоянно были об этих вещах, которые происходили в стране. Я не знаю, может, это просто такое мое восприятие, таким родился, может быть, родители меня таким воспитали. Я не знаю, почему так происходит, но я это просто воспринимаю близко – и все. И считаю, что если я могу быть в эпицентре событий, мне надо там быть. А наблюдать за этим с расстояния, даже помогая, я не могу: не усижу я. Это особенности просто характера", – сказал он.

По словам Кожемяко, тогда он думал, видя пророссийские митинги, что проукраинских активистов уже зафиксировали, и если Харьков проиграет, то необходимо будет оттуда убегать.

"Я был на очень тесном контакте с правоохранителями, Службой безопасности и полицией, с Национальной гвардией. Конечно, я понимал, что происходит и в каком мы мире вообще находимся. Это очень были бурные времена – и очень опасные для Украины, Харькова. А если Харьков тогда бы выбили, тогда и для Украины оно могло быть эффектом домино", – сказал он.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Харьков, Майдан, митинг, Революция достоинства, Всеволод Кожемяко
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