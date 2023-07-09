"Волки Да Винчи" показали работу трофейного ТОС-1А "Солнцепек". Фото, видео

На видео видно, как "Солнцепек" ведет огонь по позициям оккупантов.
В батальоне рассказали, что это единственная такая система в Украине. "Его затрофеил ДУК (ныне 67-я бригада) в прошлом году под Киевом. И с тех пор шутили, что это любимая игрушка Героя Украины, командира Дмитрия Да Винчи Коцюбайло", – говорится в сообщении.
"Волки да Винчи" отметили, что это оружие используется довольно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и вообще из-за своей специфики.
"Но когда эта махина, на которой высечено имя не просто героя, а человека, которого мы знали и любили, за несколько секунд выпустила полный БК, едва не накрыв нас мощным огненным облаком, мы почувствовали, будто Да Винчи был рядом с нами в тот момент. И он улыбался. Все попадания были точно в цель", – отметили в батальоне.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.