"Волки Да Винчи" показали работу трофейного ТОС-1А "Солнцепек". Фото, видео

На видео видно, как "Солнцепек" ведет огонь по позициям оккупантов.

В батальоне рассказали, что это единственная такая система в Украине. "Его затрофеил ДУК (ныне 67-я бригада) в прошлом году под Киевом. И с тех пор шутили, что это любимая игрушка Героя Украины, командира Дмитрия Да Винчи Коцюбайло", – говорится в сообщении.

"Волки да Винчи" отметили, что это оружие используется довольно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и вообще из-за своей специфики.

"Но когда эта махина, на которой высечено имя не просто героя, а человека, которого мы знали и любили, за несколько секунд выпустила полный БК, едва не накрыв нас мощным огненным облаком, мы почувствовали, будто Да Винчи был рядом с нами в тот момент. И он улыбался. Все попадания были точно в цель", – отметили в батальоне.