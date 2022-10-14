Волонтерство в Украине не должно закончиться с окончанием войны – ротный и волонтер Черненко

С начала полномасштабной войны военный собирал средства на нужды своей роты среди соседей, родных и знакомых. А когда исчерпал весь список телефонной книги, понял, что нужно создавать благотворительный фонд.

"Нам нужна была организация, которая взяла бы на себя отслеживание и контроль наших потребностей и затрат. Тем более, что развертывание боевых действий происходило настолько быстро, что государство не успевало все поставлять", – вспоминает ротный.

Фонд Черненко создал вместе с другими бойцами роты, сперва он назывался "Защита и поддержка", но потом был переименован в "Благотворительный фонд Игоря Черненко".

"Благотворительный фонд расширил наши возможности... С мира по нитке собирали средства на обмундирование. После этого последовали сборы на автомобили, горючее, ремонт техники. Про машины – это отдельная тема, потому что их постоянно нужно докупать. Например, когда наша рота вернулась из Бахмута, многие машины просто вышли из строя", – рассказал он.

Вскоре, когда в фонд стали поступать большие средства, Черненко начал делиться ими и с другими подразделениями, помогал гражданским, пострадавшим от войны.

Кроме работы в фонде, военный вместе с женой-психологом также помогают бойцам с реабилитацией. Черненко хочет по окончанию войны сделать реабилитацию приоритетным направлением работы фонда.

"Многие ребята будут чувствовать себя брошенными. Государство не сможет дать им всего, в чем они нуждаются. Другие будут чувствовать, что им "все должны". Но люди не будут говорить о своих чувствах, а будут проживать все в себе. В душе будет расти черный шар, который, при отсутствии должной помощи в любой момент может взорваться. После этого кто-то из бывших военных может начать пьянствовать или подсядет на наркоту, а кто-то может уйти из жизни", – говорит он.

В идеале Черненко хотел бы создать реабилитационный центр. Но поскольку реабилитация бойцам нужна уже прямо сейчас, военный работает над механизмом по информированию людей о всех возможностях реабилитации, которые есть в стране.

Также он хочет поднять вопрос о доступности услуг в уже имеющихся реабилитационных центрах и обезопасить военных и их семьи от чрезмерной бюрократии, которая тоже может травмировать психику.

Ротный уверен, что фонд сможет собирать пожертвования не на военные нужды, а на реабилитацию.

"Я считаю это вполне реальным. Ведь все должны понять, что волонтерство с завершением войны не должно закончиться, потребуется еще много помощи. Людей с искалеченными судьбами вернется с войны много, и помощь потребуется как никогда", – подытожил он.