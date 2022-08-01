Волонтеры отправили пострадавшим жителям Чернигова тонну продуктов – Палатный

Артур Палатный: Ситуация с работой в регионах, где продолжаются обстрелы, очень тяжелая. Поэтому черниговцам сейчас очень нужна поддержка Фото: Артур Палатний / Facebook

"Отправили из Киева около тонны продуктов в Черниговскую область. Груз будет доставлен в населенные пункты, пострадавшие от россиян. Кто-то может думать, что с отступлением армии оккупантов ситуация нормализовалась, но это совсем не так. Люди потеряли все свое имущество в результате обстрелов, пожаров и мародерства орков. Многие не уехали, потому что им просто некуда ехать. Также остаются в своих домах люди с инвалидностью, просто пожилые и одинокие люди. Ситуация с работой в регионах, где продолжаются обстрелы, очень тяжелая. Поэтому черниговцам сейчас очень нужна поддержка", – написал Палатный.

Он поблагодарил волонтеров и подчеркнул, что "Украинская команда" продолжит поддерживать армию и граждан.

"Благодарю главу винницкой организации "Украинской команды" Геннадия Ткачука и Игоря Ткачука за привезенную помощь. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь украинским воинам и тем, кто больше всего пострадал от российской агрессии. И только так победим! Мы уже побеждаем", – подытожил Палатный.