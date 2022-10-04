Волонтеры передали киевской теробороне внедорожник для воинов на передовой – Палатный

Артур Палатный: Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков Скриншот: Артур Палатний / Facebook

"Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник, приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", – подчеркнул Палатный.

130-й батальон 241-й отдельной бригады теробороны Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковской области и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления, написал политик.

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