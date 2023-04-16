"Вопрос чести". Кадыров отказался встречаться с чеченцами, которых вернули из плена в Украине

"В Грозный сегодня вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов. [...] Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися", – написал он.

По словам главы Чечни, "это вопрос чести" всего полка. Мол, "пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль".

Кадыров при этом подчеркнул, что "плен – не преступление", и взял на себя часть вины, "что они оказались недостаточно подготовлены" к ситуации с дефицитом боекомплекта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кадыров не уточнил, когда чеченцев забрали из плена. 16 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена 130 украинских защитников и происходило это в несколько этапов.