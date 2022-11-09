Войска РФ обстреляли Марганецкую общину, есть погибший – Днепропетровская ОВА

Войска РФ из реактивных систем залпового огня обстреляли Марганецкую общину. Убит один мирный житель.

"Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом. Детали обстрелов выясняются", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.