ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область, повреждены жилые дома – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После того как ВСУ освободили Херсон, россияне систематически его обстреливают
После того как ВСУ освободили Херсон, россияне систематически его обстреливают
Фото: EPA

Российские оккупанты 30 января 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 31 января сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

Войска РФ применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы.

"Херсон армия РФ обстреляла семь раз, повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров", – говорится в сообщении.

Пострадавших в области в результате российских обстрелов за сутки не было.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
Галина ГРИШИНА
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Галина ГРИШИНА
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (75086)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (58335)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (30601)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (29127)
5
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (29121)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (27851)
7
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (25001)
8
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (20268)
 
 
 
 