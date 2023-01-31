Войска РФ за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область, повреждены жилые дома – ОВА

После того как ВСУ освободили Херсон, россияне систематически его обстреливают Фото: EPA

Войска РФ применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы.

"Херсон армия РФ обстреляла семь раз, повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров", – говорится в сообщении.

Пострадавших в области в результате российских обстрелов за сутки не было.