Войска РФ за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область, повреждены жилые дома – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы.
"Херсон армия РФ обстреляла семь раз, повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров", – говорится в сообщении.
Пострадавших в области в результате российских обстрелов за сутки не было.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.