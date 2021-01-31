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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возможно, попросили". Венедиктов прокомментировал заявление Симоньян о "присоединении Донбасса"

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что резонансное заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к РФ было сделано, чтобы "посмотреть реакцию".

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Венедиктов: Информационная война это часть войны
Венедиктов: Информационная война – это часть войны
Фото: ЕРА

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян могла по чьей-то просьбе заявить в оккупированном Донецке о необходимости присоединить Донбасс к России. Такое мнение выразил 30 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Очевидно, что это зона пропагандистской войны. Она, конечно же, играет большую роль в общей войне. Информационная война – это не добавление, не соус, это часть войны. И в данном случае вполне возможно, я не знаю, вполне возможно, что Маргариту попросили. Как знаете, бросить камешек и посмотреть реакцию", – сказал он.

По словам журналиста, Симоньян "сама так считает".

"Это я знаю. Это в наших частных разговорах давно. Но она не политический деятель. Если только она не оставит Russia Today (Симоньян занимает должность главного редактора сети российских телеканалов RT. – "ГОРДОН") и не пойдет в Госдуму. Тогда она будет государственным деятелем и будет от какой-то партии говорить. А так пока это частное мнение человека, который общается со многими в Кремле", – объяснил Венедиктов.

27 января российская пропагандистка Маргарита Симоньян, ее муж, ведущий Тигран Кеосаян, а также главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский сообщал, что они прибыли на оккупированные территории Украины для проведения форума "Русский Донбасс".

После этого в МИД заявили, что будут инициировать запрет на въезд Кеосаяна в Украину. Симоньян и Бабаян уже невъездные в страну. Сам форум украинские дипломаты связали с попытками воспрепятствовать мирной реинтеграции оккупированных территорий.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке, Симоньян заявила, что "люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины". "Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – сказала пропагандистка.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Симоньян, подчеркнул, что "на повестке дня такого вопроса нет".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Украина, Донбасс, пропаганда, российская пропаганда, Алексей Венедиктов, Маргарита Симоньян, война в Украине, война на Донбассе, присоединение
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