Впервые с апреля из Украины в Польшу совершен вылет коммерческой компании

Директор по коммуникациям Flightradar24 Ян Петченик прокомментировал эти данные.

"Мы можем подтвердить, что вчера A320 HA-LWS вылетел из Львова в Катовице", – сказал он.

Точное время вылета самолета мониторинг не зафиксировал, потому что транспондер на лайнере включили только после пересечения польской границы, вероятно, "в целях безопасности", считает Петченик.

CNN утверждает, что Airbus A320 принадлежит венгерскому лоукостеру Wizz Air. Однако представитель Flightradar24 не смог подтвердить, эксплуатирует ли его авикомпания.

CNN обратился к перевозчику за комментариями, но пока его не получил.

Петченик также сообщил, что еще три борта, зарегистрированных на Wizz Air, сейчас находятся в Киевской области.

12 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что работа львовского аэропорта может быть возобновлена, при условии получения международных гарантий безопасности.