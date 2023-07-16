ВС ВСУ сообщили об активности российской авиации, в воздухе находятся около 20 бортов вместе с БПЛА

"Воскресенье началось живо. Сейчас наблюдается серьезная активность вражеской авиации в акватории Азовского моря, а также по всей линии разграничения. Мы видим активность тактической авиации, также – самолеты-ретрансляторы Ил-22, А-50. В Черном море летает МиГ-29, также работают Су-30, Су-35. Видимо, будет отработка управляемых авиабомб, как всегда это делает оккупант, – рассказал Игнат. – Около 20 бортов оккупантов по состоянию на сейчас, вместе с беспилотниками, уже работают на северном, восточном и южном направлениях".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Украины с помощью беспилотников, а также наносят авиаудары, применяя управляемые авиабомбы.