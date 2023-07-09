Встреча с Дудой, совещание по безопасности, почтение жертв Волынской трагедии. Зеленский рассказал о визите в Волынскую область

Зеленский напомнил, что встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу", – заявил он.

Также президент провел совещание по поводу ситуации в регионе.

"Безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси… Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Были доклады военных, правоохранителей, местных властей. Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности соответствующих подразделений на Волыни", – заявил он.

Также, по словам президента, был доклад о социальной ситуации в области и потребностях людей.

"Энергетика, водоснабжение, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области. Правительство очень поддерживает и будет поддерживать. И я благодарен всем здесь, в Луцке, всем в других городах и общинах области, где приняли переселенцев, где помогают лечить и реабилитировать наших воинов. Спасибо!" – сказал глава государства.

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