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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча с Дудой, совещание по безопасности, почтение жертв Волынской трагедии. Зеленский рассказал о визите в Волынскую область

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Зеленский: Приоритет укрепление каждой области, всей нашей северной границы
Зеленский: Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 июля рассказал о рабочей поездке в Волынскую область и поблагодарил украинских военных, защищающих страну на передовой. Видео опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу", – заявил он.

Также президент провел совещание по поводу ситуации в регионе.

"Безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси… Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Были доклады военных, правоохранителей, местных властей. Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности соответствующих подразделений на Волыни", – заявил он.

Также, по словам президента, был доклад о социальной ситуации в области и потребностях людей.

"Энергетика, водоснабжение, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области. Правительство очень поддерживает и будет поддерживать. И я благодарен всем здесь, в Луцке, всем в других городах и общинах области, где приняли переселенцев, где помогают лечить и реабилитировать наших воинов. Спасибо!" – сказал глава государства.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луцк, Волынская область, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, безопасность
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