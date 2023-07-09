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Зеленский встретился с Дудой в Луцке, они вместе почтили память жертв Волынской трагедии

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Зеленский и Дуда отправились на службу в Кафедральный костел святых Петра и Павла
Зеленский и Дуда отправились на службу в Кафедральный костел святых Петра и Павла
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла, сообщает "Суспільне".

Встреча не была заранее анонсирована. 

На службе в храме присутствовали  митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.

"Суспільне" опубликовало фотографии встречи в Telegram.

Позднее фото с Дудой опубликовал сам Зеленский в Telegram. 

"Вместе чтим всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!" – написал он. 

Аналогичный текст разместила и канцелярия президента Польши. Там добавили, что в 80-ю годовщину трагедии на Волыни (Волынской резни) президенты приняли участие в экуменическом богослужении, а после молебна вместе поставили свечи перед алтарем.

Контекст:

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному. 

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019-м Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и Зеленский говорили о том, что в истории отношений двух стран начался новый этап и "исторические вопросы кажутся мелкими"

Зеленский в день памяти жертв Волынской трагедии 12 июля 2022 года внес в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. Летом 2022 года его приняла Рада, осенью закон вступил в силу.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луцк, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Волынская трагедия
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