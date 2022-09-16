Граждане Польши смогут находиться в Украине 18 месяцев – Госпогранслужба

По информации Госпогранслужбы, сегодня вступил в силу закон Украины №2471-IX "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

"Граждане Польши, их супруги и дети (независимо от гражданства), въехавшие в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, родившиеся на территории Украины, имеют право находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев", – отметили в ГПСУ.

Также сообщается, что жители Польши имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине в случае наличия соответствующих подтверждающих документов – поступление в высшее учебное заведение, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и так далее.