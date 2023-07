"Волынь – незаживающая рана в истории двух народов". Моравецкий в Украине почтил память жертв Волынской трагедии

Aby zbudowa * wspóln * przysz * o * musimy uporz * dkowa * bolesn * przesz * o * .



Wo * y * to niezamkni * ta rana w historii dwóch narodów. Wo * y * to ludobójstwo. Musimy si * z ni * zmierzy * - odwa * nie stan * w prawdzie, pami * ta * o tym, kto by * katem, a kto ofiar * .

Ale w taki sposób, by… pic.twitter.com/K9hXib9E5W