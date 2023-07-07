"Волынь – незаживающая рана в истории двух народов". Моравецкий в Украине почтил память жертв Волынской трагедии

"Чтобы построить общее будущее, мы должны разобраться в болезненном прошлом. Волынь – незаживающая рана в истории двух народов. Волынь – это геноцид. Мы должны смотреть правде в глаза – мужественно стоять за правду, помнить, кто был палачом, а кто жертвой. Но так, чтобы волынское преступление не разрушило то, что построила польско-украинская солидарность", – написал Моравецкий.

Он отметил, что это один из самых важных и самых сложных вопросов, над которыми долгое время работает польское правительство, а также польские и украинские историки и дипломаты.

"Сейчас, спустя 80 лет после Кровавого воскресенья, 11 июля 1943 года, семьи Волыни, а за ними и мы, все поляки, призываем найти места упокоения наших предков, чтобы достойно похоронить их", – отметил польский премьер.

Моравецкий рассказал, что на основании договоренностей с Украиной ведутся работы по поиску останков жертв на территории бывшего населенного пункта Пужники сейчас Ивано-Франковской области. Уже исследовано более 1 га земли, рассказал он. Для работ используются георадары и магнитометрические зонды, а также металлодетекторы, сообщил польский чиновник.

"Время для примирения, но не забвения! Время для правды! Пусть правда о волынском преступлении будет нашим мостом в будущее, который мы построим над потоком ненависти", – резюмировал Моравецкий.

Aby zbudowa * wspóln * przysz * o * musimy uporz * dkowa * bolesn * przesz * o * .



Wo * y * to niezamkni * ta rana w historii dwóch narodów. Wo * y * to ludobójstwo. Musimy si * z ni * zmierzy * - odwa * nie stan * w prawdzie, pami * ta * o tym, kto by * katem, a kto ofiar * .

Ale w taki sposób, by… pic.twitter.com/K9hXib9E5W — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 7, 2023

Моравецкий сегодня посетил территорию уже не существующего населенного пункта в Волынской области. Как сообщает PolsatNews, его сопровождал один из польских потомков жителей этого городка и ученый Леон Попек, которые расследует обстоятельства трагедии. Они посетили кладбище, где похоронены жертвы, а также поставили в населенном пункте деревянный крест.