Зеленский провел встречу по безопасности на Волыни

Среди прочего участники совещания рассмотрели вопросы усиления безопасности границы, ситуации на границе с Беларусью и состояния укрытий.

"Первое: граница, ситуация в приграничной Беларуси. Второе: усиление наших сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", – написал Зеленский.