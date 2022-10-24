ВСУ атаковали 11 районов состредоточения российской техники – Генштаб

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления армии РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Также подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136".

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих РФ 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.