Оккупанты за сутки нанесли 28 авиа- и два ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Под ударами армии РФ оказались объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.
Кроме того, россияне вели обстрелы на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.