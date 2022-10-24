Оккупанты за сутки нанесли 28 авиа- и два ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под ударами армии РФ оказались объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

Кроме того, россияне вели обстрелы на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.