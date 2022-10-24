ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 28 авиа- и два ракетных удара – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки россияне совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За сутки россияне совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: EPA

Всего за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Также россияне совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под ударами армии РФ оказались объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

Кроме того, россияне вели обстрелы на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cvsfN4aoAK1QUmA8xGbLVEXgWXtHnuArtbBazYzsyyzzKZg5mHp7fXJyW8xFyBpml

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (147795)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (139765)
3
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (110611)
4
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (102487)
5
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга (51007)
6
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской (40324)
7
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (36981)
8
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом (33050)
 
 
 
 