ВСУ отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов – Генштаб

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях. Также россияне наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях.

ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.