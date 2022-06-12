ВСУ отбили наступления оккупантов на бахмутском направлениии – сводка Генштаба

За сутки оккупанты потеряли 150 человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали.

На северском направлении оккупанты продолжают обстреливать из минометов по позициям Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На харьковском направлении РФ регулярно обстреливает позиции украинских подразделений. Кроме того, оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепеля и Крестища, нанесли авиаудар в районе Мосьпаново.

На славянском направлении войска России стреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Оккупанты пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На лиманском направлении оккупанты увеличили интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводится перегруппировка войск.

На северодонецком направлении войска РФ ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ с минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Украинские военные отбили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также войска РФ пытались вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка, но получили отпор и отошли. Вражеский штурм в районе Васильевки украинские военные тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий РФ не вела. Войска России обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертываются дополнительные подразделения РФ.

На южнобужском направлении оккупанты вели оборону, обстреливали подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытались вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За прошедшие сутки потери россиян составили десять танков, 16 боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и 150 человек живой силы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)