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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получили 400 раций от Parimatch

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Все средства связи уже на передовой
Все средства связи уже на передовой
Фото: пресс-служба Parimatch

Parimatch за восемь месяцев войны передал Вооруженным силам Украины 403 рации стоимостью 6,5 миллионов гривен. Об этом 24 октября сообщили изданию Telegraf в пресс-службе компании.

Все средства связи уже на передовой и обеспечивают надежную коммуникацию при выполнении тактических задач в пяти областях: Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской, заявили в Parimatch.

ВИДЕО
Видео: PM UKR / YouTube

"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Мы понимаем, что идет и технологическая война. Именно поэтому восьмой месяц работаем в режиме технологического усиления защитников Украины. Все наши действия преследуют единственную цель – приблизить победу Украины", – рассказала СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В дополнение к средствам радиосвязи компания доукомплектовывает бойцов различных подразделений защитной амуницией. Востребованным снаряжением среди военнослужащих остаются плитоноски, комплекты утепленной формы, обуви, термобелье и перчатки, сообщили в пресс-службе.

Теги: война, помощь, технологии, ВСУ, война России против Украины, Parimatch
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