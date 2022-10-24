ВСУ получили 400 раций от Parimatch

Все средства связи уже на передовой Фото: пресс-служба Parimatch

Все средства связи уже на передовой и обеспечивают надежную коммуникацию при выполнении тактических задач в пяти областях: Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской, заявили в Parimatch.

ВИДЕО

Видео: PM UKR / YouTube

"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Мы понимаем, что идет и технологическая война. Именно поэтому восьмой месяц работаем в режиме технологического усиления защитников Украины. Все наши действия преследуют единственную цель – приблизить победу Украины", – рассказала СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В дополнение к средствам радиосвязи компания доукомплектовывает бойцов различных подразделений защитной амуницией. Востребованным снаряжением среди военнослужащих остаются плитоноски, комплекты утепленной формы, обуви, термобелье и перчатки, сообщили в пресс-службе.