Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже камер видеонаблюдения из киевского парка "Веселка"

По словам заместителя начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Кирилла Демченко, был задержан предполагаемый подозреваемый.

"Мы провели безотлагательный обыск по месту жительства задержанного и изъяли 20 камер видеонаблюдения, более 30 патронов к автомату Калашникова, сервер и другие комплектующие к нему, а также инструменты, с помощью которых злоумышленник демонтировал устройства. Местного жителя 1981 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал он.

В полиции заявили, что начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам мужчина подтвердил, что "забрал" видеокамеры, сорвав их с помощью плоскогубцев.

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Видео: Поліція Києва / YouTube