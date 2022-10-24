Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже камер видеонаблюдения из киевского парка "Веселка"

По словам заместителя начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Кирилла Демченко, был задержан предполагаемый подозреваемый.
"Мы провели безотлагательный обыск по месту жительства задержанного и изъяли 20 камер видеонаблюдения, более 30 патронов к автомату Калашникова, сервер и другие комплектующие к нему, а также инструменты, с помощью которых злоумышленник демонтировал устройства. Местного жителя 1981 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал он.
В полиции заявили, что начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Сам мужчина подтвердил, что "забрал" видеокамеры, сорвав их с помощью плоскогубцев.
По данным Шведского транспортного управления, по всей стране за несколько последних месяцев в общей сложности было украдено около сотни камер контроля скорости на дорогах. В большинстве случаев шкафы камер вскрывали, а затем извлекали так называемую измерительную кассету.
Aftonbladet сообщило, что в ранее опубликованном украинскими бойцами видео был показан сбитый в Украине российский беспилотник "Орлан-10" и проанализирована его конструкция. В нем, среди прочего, оказалась цифровая фотокамера Canon – подобная тем, которые используются на шведских дорогах в камерах автоматической фиксации нарушений ПДД.