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КИЕВ

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже камер видеонаблюдения из киевского парка "Веселка"

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В полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений
В полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полицию Киева поступило заявление о том, что из парка "Веселка" украли восемь камер видеонаблюдения, которые находились на балансе коммунального объединения. Об этом 24 октября заявили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По словам заместителя начальника отдела полиции  №3 Шевченковского управления полиции Кирилла Демченко, был задержан предполагаемый подозреваемый.

"Мы провели безотлагательный обыск по месту жительства задержанного и изъяли 20 камер видеонаблюдения, более 30 патронов к автомату Калашникова, сервер и другие комплектующие к нему, а также инструменты, с помощью которых злоумышленник демонтировал устройства. Местного жителя 1981 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины",  рассказал он.

В полиции заявили, что начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам мужчина подтвердил, что "забрал" видеокамеры, сорвав их с помощью плоскогубцев.

ВИДЕО
Видео: Поліція Києва / YouTube
Контекст:

По данным Шведского транспортного управления, по всей стране за несколько последних месяцев в общей сложности было украдено около сотни камер контроля скорости на дорогах. В большинстве случаев шкафы камер вскрывали, а затем извлекали так называемую измерительную кассету.

Aftonbladet сообщило, что в ранее опубликованном украинскими бойцами видео был показан сбитый в Украине российский беспилотник "Орлан-10" и проанализирована его конструкция. В нем, среди прочего, оказалась цифровая фотокамера Canon – подобная тем, которые используются на шведских дорогах в камерах автоматической фиксации нарушений ПДД.

Теги: Киев, Украина, оружие, война, полиция, обыск, кража, преступление, война России против Украины, подозрение
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