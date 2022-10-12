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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получили от Parimatch кевларовые шлемы, тактические очки, одежду и обувь

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С начала полномасштабного вторжения России помощь Parimatch Украине насчитывает более 269 млн грн
С начала полномасштабного вторжения России помощь Parimatch Украине насчитывает более 269 млн грн
Фото: пресс-служба Parimatch

За семь месяцев полномасштабной агрессии России против Украины бренд Parimatch закупил и передал украинским военным более 11 400 единиц амуниции, сообщили 12 октября в пресс-службе компании. Это средства индивидуальной защиты и снаряжение: шлемы, тактические очки, палатки, спальные мешки, разгрузочные поясные системы, а также комплекты одежды и обуви. Общая стоимость переданной амуниции составила 43,6 млн грн.

"Parimatch с первых дней полномасштабной войны передает военным ВСУ плитоноски, шлемы, разгрузочные поясные системы, тактический камуфляж, комплекты формы и обуви в соответствии с сезоном: весной и летом снабжали тактическими кроссовками, панамами, легкой одеждой, маскировочными сетками. Со сменой сезона возникла потребность в дождевиках, плащ-палатках, спальных мешках, берцах, флисовой одежде, балаклавах и перчатках", – сказано в сообщении.

ВИДЕО
Видео: PM UKR / YouTube

"Помощь ВСУ должна быть стабильной и непрерывной. Украинцы сплачиваются еще больше и донатят на ВСУ, мы в компании прилагаем максимальные усилия для обеспечения бойцов всем необходимым в борьбе за свободу. Военным как никогда нужна наша поддержка и вера в мощь нашей армии. Вера в победу Украины”, – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В целом с начала полномасштабного вторжения России помощь Parimatch Украине насчитывает более 269 млн грн, ее ключевое направление – поддержка ВСУ, отметили в компании.

Теги: военные, помощь, ВСУ, война России против Украины, одежда, обувь, Parimatch
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