ВСУ поразили две моторные лодки оккупантов в дельте Днепра – ОК "Юг"

Об этом 28 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Периодически враг практикует обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островами. Два таких плавсредства удачно уничтожены нашими подразделениями", – сказано в сообщении.

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

8 февраля 2023 года в ОК "Юг" рассказали, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Там пояснили, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей, указали в ОК.