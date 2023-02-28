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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ поразили две моторные лодки оккупантов в дельте Днепра – ОК "Юг"

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Основная цель российских ДРГ на юге противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки, отмечали в ОК "Юг" в феврале
Основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки, отмечали в ОК "Юг" в феврале
Фото: nppn.org.ua (иллюстративное)

Российские оккупанты переоборудуют гражданские моторные плавсредства для продвижения своих диверсионно-разведывательных групп между островами в дельте Днепра.

Об этом 28 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Периодически враг практикует обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островами. Два таких плавсредства удачно уничтожены нашими подразделениями", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0QKZqHXVCM4mswKAMktbTjL9YoQCPo3C5TNyXZDZ6pwXjHiaUJ2ZAmRztpj8KKSpZl

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

8 февраля 2023 года в ОК "Юг" рассказали, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Там пояснили, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей, указали в ОК.

Теги: Россия, Украина, захват, Днепр, разведка, диверсия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, остров, российские оккупанты
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