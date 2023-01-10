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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили два пункта управления россиян, нанесли 14 авиаударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Сил обороны Украины в течение суток 10 января нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VVKWLLkqii7RJ75pA32PxC55aNxoRasVHYpfLqUPhUDggFzxW32Kv4CjFcbH2xmfl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 10 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 112 470 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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