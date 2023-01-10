ВСУ за сутки поразили два пункта управления россиян, нанесли 14 авиаударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 10 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 112 470 оккупантов.