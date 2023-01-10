ВСУ за сутки поразили два пункта управления россиян, нанесли 14 авиаударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские пилоты совершили четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков", – говорится в сообщении.

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