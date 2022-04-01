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"Знаю президента с девятого класса. Он может". Участники студии "Квартал 95" рассказали, как реагируют на обращения Зеленского к украинцам

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Зеленский был избран президентом в 2019 году
Зеленский был избран президентом в 2019 году
Фото: ЕРА

Участники студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов 1 апреля в эфире канала "1+1" рассказали, как изменился после нападения РФ на Украину президент Украины Владимир Зеленский, который до 2019 года был их руководителем.

"Зная его с одной стороны, видишь все, что сейчас происходит и как он себя ведет, то это совсем другой человек,  рассказал Кошевой – В процессе подготовки к концертам были какие-то творческие споры, споры, как кто себя ведет, были какие-то споры с каналами, и я думал, что он тогда был злой. Но сейчас, когда каждый день выходят его обращения и он говорит о Европе и Эрэфии [РФ], я так понимаю, что то было еще ничего".

"Я знаю президента с девятого класса. Он может!"  добавил Пикалов.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: концерт, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, война России против Украины, президент, Александр Пикалов
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