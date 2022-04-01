"Знаю президента с девятого класса. Он может". Участники студии "Квартал 95" рассказали, как реагируют на обращения Зеленского к украинцам

"Зная его с одной стороны, видишь все, что сейчас происходит и как он себя ведет, то это совсем другой человек, – рассказал Кошевой – В процессе подготовки к концертам были какие-то творческие споры, споры, как кто себя ведет, были какие-то споры с каналами, и я думал, что он тогда был злой. Но сейчас, когда каждый день выходят его обращения и он говорит о Европе и Эрэфии [РФ], я так понимаю, что то было еще ничего".
"Я знаю президента с девятого класса. Он может!" – добавил Пикалов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.