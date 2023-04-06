За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет в дома 21 тысяч семей Донбасса

Без электроснабжения пока остаются 106 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

За 4-е и 5 апреля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение жителям девяти населенных пунктов Донецкой области.

"В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Продолжаются повреждения энергоинфраструктуры из-за постоянных обстрелов. Без электроснабжения пока остаются 106 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

За март энергетики ДТЭК вернули свет в 181 тысячу домов жителей Днепропетровской и Донецкой областей.