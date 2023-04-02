В Украине из-за обстрелов остановилась одна из теплоэлектростанций – ДТЭК

Удары по объектам украинской инфраструктуры РФ наносит с осени 2022 года Фото: pixabay.com (архив)

"Сегодня в результате интенсивных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго". [...] Из-за атаки было повреждено оборудование станции, вследствие чего ТЭС прекратила производство электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что, по предварительной информации, при обстреле электростанции обошлось без жертв.

Компания рассказала, что должны были быть проведены работы "по ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования".

"С начала энергетического террора ТЭС ДТЭК были атакованы уже 30 раз. Из-за этого погибли три энергетика ДТЭК, а 28 были ранены", – сообщили в ДТЭК.

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