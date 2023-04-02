В Украине из-за обстрелов остановилась одна из теплоэлектростанций – ДТЭК

"Сегодня в результате интенсивных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго". [...] Из-за атаки было повреждено оборудование станции, вследствие чего ТЭС прекратила производство электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что, по предварительной информации, при обстреле электростанции обошлось без жертв.
Компания рассказала, что должны были быть проведены работы "по ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования".
"С начала энергетического террора ТЭС ДТЭК были атакованы уже 30 раз. Из-за этого погибли три энергетика ДТЭК, а 28 были ранены", – сообщили в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.