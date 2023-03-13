За минувшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 95 тыс. семей

Всего за неделю специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для 42 тыс. семей в Донецкой области и почти 43 тыс. – Днепропетровской, а также восстановили объекты, подающие электроэнергию 9 тыс. семей из Одесской области. Энергетики подчеркивают, что сейчас в области нет лимитов потребления и сетевых ограничений, поэтому нет необходимости использовать отключение электроэнергии.

"Энергетики продолжают удерживать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение уже 7,2 млн клиентов. В некоторые дома свет приходилось возвращать уже десятки раз в год, из-за постоянных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет для 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.