За неделю на Донбассе ликвидировали 10 боевиков – штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил предупредили, что боевики будут получать адекватный ответ в случае угрозы украинским военнослужащим, попыток захвата территории или при обстрелах.

За неделю на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили 10 боевиков. Об этом 30 июня проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: погибшими – 10 человек; ранеными и травмированными – девять человек. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.