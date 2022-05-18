За сутки энергетики вернули свет для 5 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

Из-за боевых действий без света пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области Фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація / Facebook

"17 мая аварийные бригады ДТЭК смогли полностью или частично заживить 11 населенных пунктов. Это позволило возобновить электроснабжение домов 4658 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Из-за боевых действий без света пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области.

"Самые сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование", – отметили в ДТЭК.

Восстановление сетей происходит только с разрешения Вооруженных cил Украины, подчеркнули в компании.

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