Во всех населенных пунктах Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОГА

Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в Гостомеле Фото: depositphotos.com

Он уточнил, что в настоящее время ведутся работы по подключению к воде отдельных жилых домов.

Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в Гостомеле из-за отсутствия электроснабжения. По словам Павлюка, уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для решения вопроса.

Кроме того, службы "Киевоблгаза" почти завершили работы по восстановлению услуги распределения природного газа: в 119 населенных пунктах – полностью, в одном – частично, отметил Павлюк.

Частично без газоснабжения остается только Ирпень (уже восстановлено газоснабжение на 96%). Специалисты службы переходят к работам по восстановлению газоснабжения и подключению газа для каждого жилого дома в каждом населенном пункте отдельно.