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ОБЩЕСТВО

Во всех населенных пунктах Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОГА

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Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в Гостомеле
Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в Гостомеле
Фото: depositphotos.com

Водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Александр Павлюк.

Он уточнил, что в настоящее время ведутся работы по подключению к воде отдельных жилых домов.

Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в Гостомеле из-за отсутствия электроснабжения. По словам Павлюка, уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для решения вопроса.

Кроме того, службы "Киевоблгаза" почти завершили работы по восстановлению услуги распределения природного газа: в 119 населенных пунктах – полностью, в одном – частично, отметил Павлюк.

Частично без газоснабжения остается только Ирпень (уже восстановлено газоснабжение на 96%). Специалисты службы переходят к работам по восстановлению газоснабжения и подключению газа для каждого жилого дома в каждом населенном пункте отдельно.

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. После себя российские военные оставили массовые разрушения жилых домов и инфраструктуры, во многих городах были проблемы с электро-, водо- и газоснабжением.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киевская ОГА, Киевская область, водоснабжение, электроснабжение, война России против Украины, Александр Павлюк
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