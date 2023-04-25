За время войны в Украине расходы на оборону выросли в девять раз – Шмыгаль

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета. В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом", – заявил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, в 2,5 раза увеличились расходы по безопасности. На 25% увеличились расходы на социальную защиту населения, на 8% – на здравоохранение, отметил глава правительства.
"Благодаря программе "єПідтримка" 4,8 млн украинцев получили по 6,5 тыс. грн единовременной выплаты. За время вторжения украинский бизнес получил более 100 млрд грн льготных кредитов", – сообщил Шмыгаль.
"Нам удалось не допустить безумной девальвации гривны и галопирующей инфляции. Наша экономика удержалась на плаву. Теперь важно, чтобы уже в этом году мы увидели ее восстановление. Будем делать для этого все необходимое. Начинаем восстановление. Запускаем перемены и реформы. Движемся быстрыми темпами к членству в ЕС", – сказал Шмыгаль.
Война нанесла Украине беспрецедентный ущерб, в том числе экономический, заявлял глава НБУ Андрей Пышный. В этом году Украине необходимо более $40 млрд финансовой поддержки. Поддержка в прошлом году достигла $32 млрд, сообщал он.