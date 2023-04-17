Глава НБУ: Мы потеряли треть украинской экономики. В этом году требуется более $40 млрд финансовой поддержки

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 17 апреля.

"Мы потеряли треть украинской экономики, заблокированы экспортные каналы. Существенный удар понесла логистика, критическая энергетическая инфраструктура. В Европе впервые случился тотальный блэкаут всей страны в связи с ракетными обстрелами Российской Федерацией. Так что действительно для балансировки бюджета нам нужна поддержка. Эта поддержка в прошлом году достигла $32 млрд. В этом году требуется более $40 млрд финансовой поддержки", – сказал Пышный.

В то же время он подчеркнул, что во время общения с Международным валютным фондом, Всемирным банком и двусторонними партнерами в Вашингтоне услышал ряд очень важных сообщений о поддержке Украины.

"Все, что происходит вокруг Украины, об Украине, – это как раз о поддержке, которая заключается и в общечеловеческих месседжах, и в формировании беспрецедентного финансового пакета", – сказал глава НБУ, напомнив, что программа с Международным валютным фондом позволила объединить поддержку донорской коалиции G7 на общую сумму более $115 млрд.

На вопрос, как удается балансировать между необходимостями финансировать потребности войны и сохранить независимость Нацбанка как учреждения, Пышный ответил, что балансировать "нет необходимости". По его словам, сегодня "никто под сомнение независимость не ставит".

"В рамках меморандума мы договорились о шагах, позволяющих Украине отказаться от эмиссионного финансирования. С этим согласилось правительство. С этим согласились президент, министр финансов и, конечно, Национальный банк... Меморандум предусматривает, что Украина получит необходимую поддержку для финансовой стабильности, внешней стабильности, налоговой, бюджетной, ценовой. Для того, чтобы усилить ее возможности на пути к победе. И, кстати, слово "победа" есть в меморандуме с Международным валютным фондом", – подчеркнул Пышный.