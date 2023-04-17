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Глава НБУ: Мы потеряли треть украинской экономики. В этом году требуется более $40 млрд финансовой поддержки

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Пышный: Слово "победа" есть в меморандуме с Международным валютным фондом
Пышный: Слово "победа" есть в меморандуме с Международным валютным фондом
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr.com

Война нанесла Украине беспрецедентный ущерб, в том числе экономический, но меморандум, заключенный с МВФ, и договоренности со странами G7 позволяют ожидать, что Украина получит необходимую поддержку для финансовой стабильности и сможет избежать эмиссионного финансирования, считает глава НБУ Андрей Пышный.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 17 апреля. 

"Мы потеряли треть украинской экономики, заблокированы экспортные каналы. Существенный удар понесла логистика, критическая энергетическая инфраструктура. В Европе впервые случился тотальный блэкаут всей страны в связи с ракетными обстрелами Российской Федерацией. Так что действительно для балансировки бюджета нам нужна поддержка. Эта поддержка в прошлом году достигла $32 млрд. В этом году требуется более $40 млрд финансовой поддержки", – сказал Пышный. 

В то же время он подчеркнул, что во время общения с Международным валютным фондом, Всемирным банком и двусторонними партнерами в Вашингтоне услышал ряд очень важных сообщений о поддержке Украины. 

"Все, что происходит вокруг Украины, об Украине, – это как раз о поддержке, которая заключается и в общечеловеческих месседжах, и в формировании беспрецедентного финансового пакета", – сказал глава НБУ, напомнив, что программа с Международным валютным фондом позволила объединить поддержку донорской коалиции G7 на общую сумму более $115 млрд.

На вопрос, как удается балансировать между необходимостями финансировать потребности войны и сохранить независимость Нацбанка как учреждения, Пышный ответил, что балансировать "нет необходимости". По его словам, сегодня "никто под сомнение независимость не ставит". 

"В рамках меморандума мы договорились о шагах, позволяющих Украине отказаться от эмиссионного финансирования. С этим согласилось правительство. С этим согласились президент, министр финансов и, конечно, Национальный банк... Меморандум предусматривает, что Украина получит необходимую поддержку для финансовой стабильности, внешней стабильности, налоговой, бюджетной, ценовой. Для того, чтобы усилить ее возможности на пути к победе. И, кстати, слово "победа" есть в меморандуме с Международным валютным фондом", – подчеркнул Пышный.

Контекст:

Госбюджет Украины 2022 года почти наполовину наполнялся за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Принятый Верховной Радой госбюджет на 2023 год предусматривает дефицит около $38 млрд

Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта. Она является частью большого пакета поддержки Украины международными партнерами общей стоимостью $115 млрд. Первый транш по этой программе МВФ перечислил Украине 3 апреля. 

Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией. Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 11 апреля, что предоставленных партнерами денег хватит Украине до конца года и поддержка будет продолжаться.

Теги: госбюджет, МВФ, НБУ, экономика, Андрей Пышный, меморандум, финансовая помощь, Нацбанк, война России против Украины, финансы, финансирование, эмиссия, макрофинансовая помощь
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