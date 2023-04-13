Шмыгаль: Партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки

Пр словам Шмыгаля, в 2023 году на проекты быстрого восстановления Украине нужно $14 млрд Фото: kmu.gov.ua

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", – заявил он.

Также, по словам главы правительства, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления", – сказал Шмыгаль.