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ДЕНЬГИ

Шмыгаль: Партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки

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Пр словам Шмыгаля, в 2023 году на проекты быстрого восстановления Украине нужно $14 млрд
Пр словам Шмыгаля, в 2023 году на проекты быстрого восстановления Украине нужно $14 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram 12 апреля по итогам выступления на на круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке в рамках весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", – заявил он.

Также, по словам главы правительства, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.

США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 11 апреля, что предоставленных партнерами денег хватит Украине до конца года и поддержка будет продолжаться.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, Всемирный банк, деньги, финансовая помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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