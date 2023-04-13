Шмыгаль: Партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", – заявил он.
Также, по словам главы правительства, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.
"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления", – сказал Шмыгаль.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 11 апреля, что предоставленных партнерами денег хватит Украине до конца года и поддержка будет продолжаться.