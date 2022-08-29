"Задонать на "бандерпечь" для защитников". В Украине объявили о старте проекта "Тепло на фронт"

"Волонтерский штаб "Украинская команда" начинает национальный проект "Тепло на фронт" по сбору средств на металлические печи для защитников. В рамках проекта планируется до наступления холодов обеспечить теплом 5000 украинских воинов, вынужденных длительное время жить в полевых условиях. Украинские защитники уже дали собственное название таким походным обогревателям – "бандерпечь", – говорится в сообщении.

Бандерпечь в холодное время года – незаменимая вещь в окопах, палатках и блиндажах, отмечают авторы инициативы, так как возле нее можно не только согреться, но и приготовить еду, вскипятить воду, высушить вещи и обувь. Приобщиться к проекту можно по ссылке.

"Каждая твоя гривна – это еще немного тепла для наших воинов. Согрей своих, чтобы враги пылали! Отвлекись на минуту от своих дел, задонать на тепло для защитников. Сделаем для наших тепло, чтобы оккупантам пекло!" – призывает "Украинская команда".