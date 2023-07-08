Зафиксировано 271 попадание по энергообъектам в результате российских обстрелов, некоторые разрушены полностью – Галущенко

"Когда мы говорим о потерях, то 50% всей энергосистемы – это и генерация, и система передачи – подверглись ударам россиян. У нас верифицировано 271 попадание разного рода", – заявил он.
По словам Галущенко, с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года украинская энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами. Он отметил, что есть полностью разрушенные объекты, которые не подлежат восстановлению.
В то же время украинские энергетики уже начали самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю Украины, поскольку стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона, добавил министр.
Галущенко напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд, однако по его словам, обстрелы продолжаются и сумма уже больше.
За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.
По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".