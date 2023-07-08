Зафиксировано 271 попадание по энергообъектам в результате российских обстрелов, некоторые разрушены полностью – Галущенко

"Когда мы говорим о потерях, то 50% всей энергосистемы – это и генерация, и система передачи – подверглись ударам россиян. У нас верифицировано 271 попадание разного рода", – заявил он.

По словам Галущенко, с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года украинская энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами. Он отметил, что есть полностью разрушенные объекты, которые не подлежат восстановлению.

В то же время украинские энергетики уже начали самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю Украины, поскольку стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона, добавил министр.

Галущенко напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд, однако по его словам, обстрелы продолжаются и сумма уже больше.