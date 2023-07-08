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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зафиксировано 271 попадание по энергообъектам в результате российских обстрелов, некоторые разрушены полностью – Галущенко

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Оккупанты осенью и зимой атаковали энергосистему Украины
Оккупанты осенью и зимой атаковали энергосистему Украины
Фото: depositphotos.com

За время полномасштабного вторжения РФ верифицировано 271 попадание по энергетическим объектам Украины в результате российских обстрелов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона 8 июля, пишет "Укринформ".

"Когда мы говорим о потерях, то 50% всей энергосистемы – это и генерация, и система передачи – подверглись ударам россиян. У нас верифицировано 271 попадание разного рода", – заявил он.

По словам Галущенко, с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года украинская энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами. Он отметил, что есть полностью разрушенные объекты, которые не подлежат восстановлению.

В то же время украинские энергетики уже начали самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю Украины, поскольку стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона, добавил министр.

Галущенко напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд, однако по его словам, обстрелы продолжаются и сумма уже больше.

Контекст:

За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Герман Галущенко
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