Залужный и Ермак обсудили с Салливаном и Милли ситуацию на поле боя и подчеркнули важность дальшейшей поддержки украинской армии

"Американская сторона была проинформирована об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель", – говорится в сообщении.

Ермак и Залужный также подчеркнули важность продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставок вооружения и боеприпасов.

Глава Офиса президента поблагодарил команду президента США Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса США и народ Америки "за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе".