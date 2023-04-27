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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Ермак обсудили с Салливаном и Милли ситуацию на поле боя и подчеркнули важность дальшейшей поддержки украинской армии

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Залужный и Ермак подчеркнули важность продолжения активной поддержки партнерами украинской армии
Залужный и Ермак подчеркнули важность продолжения активной поддержки партнерами украинской армии
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 27 апреля.

"Американская сторона была проинформирована об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель", – говорится в сообщении.

Ермак и Залужный также подчеркнули важность продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставок вооружения и боеприпасов.

Глава Офиса президента поблагодарил команду президента США Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса США и народ Америки "за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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