Залужный и Ермак обсудили с Салливаном и Милли ситуацию на поле боя и подчеркнули важность дальшейшей поддержки украинской армии

"Американская сторона была проинформирована об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель", – говорится в сообщении.
Ермак и Залужный также подчеркнули важность продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставок вооружения и боеприпасов.
Глава Офиса президента поблагодарил команду президента США Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса США и народ Америки "за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.