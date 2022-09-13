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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ: Мы постоянно на фронте видим чудеса. Нас просто хранят небеса

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Чашка: Можно было бы написать сотни томов чудес
Чашка: Можно было бы написать сотни томов чудес
Фото: Марія Чашка / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины "Карпатская Сечь" Мария Чашка рассказала о героических поступках украинских бойцов и военной удаче.

"Мы постоянно на фронте видим чудеса. Столько случаев чуда, столько случаев, когда нас Всевышний оберегает... Если бы была возможность записывать, потом можно было бы написать сотни томов чудес, в которых нас просто хранят небеса. Например, где-то проходят небольшие совещания боевого планирования, как только оттуда отойдут наши, буквально через две-три минуты туда прилетает что-то и разносит вдребезги это здание. Таких случаев было уже больше десятка, чтобы вы понимали. Это не потому, что где-то просачивается информация. Нет. Эта информация не могла в принципе нигде просочиться", – поделилась Чашка.

Она рассказала, что было немало случаев, когда сложные ситуации разрешались в тот момент, когда, казалось бы, уже ничего невозможно сделать.

"Я знаю такие случаи, когда наши ребята выходили вперед и захватывали трофейную технику, и техника под обстрелами не заводилась, и в последний момент, когда уже казалось, что они ее оставляют, один из ребят залезает под технику, чудом один проводок к проводку присоединяет – и они успевают эту технику забрать. Сейчас эта техника успешно воюет", – отметила Чашка.

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще. Полный текст интервью

Также, по ее словам, она повидало множество поступков, когда украинские воины демонстрировали героизм и человечность.

"Было наступление: на наше подразделение наступало несколько танков. Один из наших совсем молодых бойцов высунулся из окопа и выстрелил, несмотря на то, что он находился в прямой видимости танка. И подбил первый танк. Этот танк застрял. Остальные несколько танков, следовавших за ним, вынуждены были развернуться. И когда они разворачивались, наши ребята передали координаты и артиллерия накрыла все остальные танки", – сообщила собеседница.

Также она рассказала, как боец с позывным Богатырь спас получившего ранения военного медика.

"Он небольшого роста, но мы его назвали Богатырем за его героические поступки. Когда наше подразделение стояло в обороне Киева под Ирпенем, случилось так, что нашего боевого медика ранило, посекло обе ноги. И он себе оказал помощь, наложил жгуты. Но он не мог сам передвигаться с этой позиции. А этот паренек, Богатырь, подбежал к нему, не испугался, под обстрелами взял его себе на спину, хотя тот был вдвое больше, спрятал его, дождался эвакуации. Это настоящие героические поступки. И эти ребята – настоящие герои", – подчеркнула Чашка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Чашка родилась в Тернополе. По специальности учитель украинского языка и литературы, а также магистр государственного управления. Избиралась депутатом Тернопольского областного совета от ВО "Свобода".

С 2015-го проходила военную службу в добровольческом подразделении и Вооруженных силах Украины. В 2016 году прошла повышение квалификации в Академии Сухопутных войск Украины, служила заместителем командира сводной штурмовой роты, участвовала в боевых действиях в зоне проведения АТО. После 24 февраля снова пошла на службу в ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, оборона, артиллерия, Ирпень, Алеся Бацман, батальон, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, Карпатская Сечь, война России против Украины, интервью, ранение, Мария Чашка
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