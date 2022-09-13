Замкомандира батальона ВСУ: Мы постоянно на фронте видим чудеса. Нас просто хранят небеса

"Мы постоянно на фронте видим чудеса. Столько случаев чуда, столько случаев, когда нас Всевышний оберегает... Если бы была возможность записывать, потом можно было бы написать сотни томов чудес, в которых нас просто хранят небеса. Например, где-то проходят небольшие совещания боевого планирования, как только оттуда отойдут наши, буквально через две-три минуты туда прилетает что-то и разносит вдребезги это здание. Таких случаев было уже больше десятка, чтобы вы понимали. Это не потому, что где-то просачивается информация. Нет. Эта информация не могла в принципе нигде просочиться", – поделилась Чашка.

Она рассказала, что было немало случаев, когда сложные ситуации разрешались в тот момент, когда, казалось бы, уже ничего невозможно сделать.

"Я знаю такие случаи, когда наши ребята выходили вперед и захватывали трофейную технику, и техника под обстрелами не заводилась, и в последний момент, когда уже казалось, что они ее оставляют, один из ребят залезает под технику, чудом один проводок к проводку присоединяет – и они успевают эту технику забрать. Сейчас эта техника успешно воюет", – отметила Чашка.

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще. Полный текст интервью

Также, по ее словам, она повидало множество поступков, когда украинские воины демонстрировали героизм и человечность.

"Было наступление: на наше подразделение наступало несколько танков. Один из наших совсем молодых бойцов высунулся из окопа и выстрелил, несмотря на то, что он находился в прямой видимости танка. И подбил первый танк. Этот танк застрял. Остальные несколько танков, следовавших за ним, вынуждены были развернуться. И когда они разворачивались, наши ребята передали координаты и артиллерия накрыла все остальные танки", – сообщила собеседница.

Также она рассказала, как боец с позывным Богатырь спас получившего ранения военного медика.

"Он небольшого роста, но мы его назвали Богатырем за его героические поступки. Когда наше подразделение стояло в обороне Киева под Ирпенем, случилось так, что нашего боевого медика ранило, посекло обе ноги. И он себе оказал помощь, наложил жгуты. Но он не мог сам передвигаться с этой позиции. А этот паренек, Богатырь, подбежал к нему, не испугался, под обстрелами взял его себе на спину, хотя тот был вдвое больше, спрятал его, дождался эвакуации. Это настоящие героические поступки. И эти ребята – настоящие герои", – подчеркнула Чашка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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