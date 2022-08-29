Зеленский: Наша независимость и победа станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне

"Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!" – написал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
День памяти павших защитников Украины был учрежден в 2019 году. Его отмечают ежегодно 29 августа.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в этот день в 2022 году пообещал, что ни одна жертва украинцев в войне против России не станет напрасной – Украина будет продолжать борьбу до победы.