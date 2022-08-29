Зеленский: Наша независимость и победа станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне

Зеленский: Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину Фото: EPA

"Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!" – написал глава государства.

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