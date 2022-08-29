Залужный: Обещаю, ни одна жертва войны за независимость не станет напрасной – мы будем продолжать борьбу до нашей победы

"Сегодня День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле, каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу. Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Ведь это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были всей вселенной", – написал главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что именно благодаря таким людям в Украине формируется нация.
"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живыми. Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восхищаться мир. Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной – мы будем продолжать борьбу до нашей победы. Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах. Вечная память героям!" – резюмировал Залужный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял президент Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
22 августа Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих.