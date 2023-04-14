Зеленский: Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша РФ в этой войне

Зеленский: Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это "минусование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях Фото: EPA

"Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это "минусование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести максимально ощутимые потери. Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины", – сказал он.

Президент поблагодарил украинских военных, которые защищают страну.

"14-я бригада и 1-я Президентская бригада оперативного назначения Нацгвардии – спасибо, ребята, за стойкость! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 5-я отдельная штурмовая бригада, 77-я отдельная аэромобильная бригада – молодцы, воины! Держать оборону в Донецкой области сейчас – тяжелее всего. Но это дает всей Украине жизнь", – заявил глава государства.