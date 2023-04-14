Зеленский: Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства

Президент напомнил, что сегодня провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Прежде всего благодарен ему и всем лидерам мира, осудившим зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались. оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает. Мы обсудили с премьер-министром Сунаком оружие для наших воинов – то, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение снабжения… Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства", – сказал Зеленский.

Он отметил, что также продолжается работа над созданием авиационной коалицим для Украины и над подготовкой международных мероприятий, которые "дадут всем нам в Европе больше силы и защиты".