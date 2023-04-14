Зеленский: Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства

Президент напомнил, что сегодня провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Прежде всего благодарен ему и всем лидерам мира, осудившим зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались. оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает. Мы обсудили с премьер-министром Сунаком оружие для наших воинов – то, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение снабжения… Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства", – сказал Зеленский.
Он отметил, что также продолжается работа над созданием авиационной коалицим для Украины и над подготовкой международных мероприятий, которые "дадут всем нам в Европе больше силы и защиты".
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).