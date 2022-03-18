Зеленский навестил в больнице жителей Киевской области, пострадавших от агрессии РФ. Среди них – семья, которая попала под обстрел при эвакуации из Ворзеля

Эта девочка закрыла своим телом от обстрелов своего восьмилетнего брата и получила множество ранений, мальчик потом кричал оккупантам, что ненавидит их Фото: president.gov.ua

Среди таких пациентов – семья Власенко, которая попала под обстрел при попытке эвакуации из Ворзеля под Киевом, говорится в релизе.

Супруги Роман и Татьяна Власенко и двое их детей – восьмилетний Игорь и 16-летняя Екатерина – пытались уехать из Ворзеля 4 марта на автомобиле самостоятельно, так как РФ не согласовывала "зеленых коридоров", рассказывала Татьяна Власенко "Радио Свобода" 16 марта, уже находясь в больнице в Киеве. Когда семья выехала из двора, их автомобиль начали расстреливать, дочь накрыла собой младшего брата.

По словам женщины, сначала российские военные не хотели отпускать расстрелянный автомобиль в госпиталь и пытались оказывать им помощь, но потом "что-то произошло".

"Я все время говорила с этим русским... Он сначала удивился: "А почему вы говорите на русском языке? Вы же украинцы?" Я говорю: "А потому что у нас Украина – свободная страна. Мы говорим на любом языке, на котором выбираем говорить сами. Здесь нет нацистов. Вам засрали голову". Я так ему и сказала. А моему сыну повезло: его Катя, старшая дочка, закрыла собой – и пули в него не попали. Он только орал во весь голос: "Русские, я вас ненавижу, вы убили мою сестру!" Пусть этот звук всегда будет у них в ушах. Но спасибо им, что-то человеческое в них проснулось – и они разрешили. Наш сосед выскочил на своей машине из соседнего двора, нас перегрузили туда, детей, меня бросили в багажник, и буквально за несколько минут успели довезти до ирпеньского госпиталя. Там просто героические врачи смогли спасти нам жизнь. Отдельная история про то, как героически наши ребята из территориальной обороны добыли в Киеве кровь, которая была мне нужна, и успели доставить вовремя. Нас спасли. Когда меня привезли, у меня оставалось 30 процентов крови, а Катя вообще сипела и не могла дышать сама. Но нас спасли, мы сейчас живы и благодарны нашим украинским воинам, украинским простым людям, которые нас поддержали", – описала она ситуацию.

У Татьяны Власенко – осколочные ранения ног, у дочери – переломы грудной клетки, пробиты два сустава на ногах, переломы левого бедра и правой голени, а также повреждены легкие, писал Власенко 7 марта.

Их лечение будет длиться месяцы, сообщили в Офисе президента.

На видео, которое опубликовали в Facebook ОП, видно, что Зеленский подарил Екатерине и Татьяне Власенко цветы и пообщался с семьей, пожелал им здоровья. В ОП уточнили: он выразил уверенность, что скоро они все будут отмечать победу Украины.

"Иначе и быть не может, когда в нашей стране такие крепкие семьи", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент подарил Власенко также планшет, сладости, фрукты и персонально самому младшему члену семьи – мягкую игрушку. Во двор семьи в Ворзеле попал снаряд и игрушки мальчика повреждены осколками, сообщили в ОП. Роман Власенко публиковал фото, на которых видны последствия обстрела.

Эта семья второй раз была вынуждена бежать от российской агрессии – после оккупации Крыма Власенко переехали в Киевскую область, не желая получать российское гражданство, отметили в ОП.

Также Зеленский в госпитале пообщался с другими жителями Киевской области, которые проходят там лечение, в частности, с бойцом территориальной обороны и водителем убитого в Ирпене журналиста-документалиста Брента Рено.

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