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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстреле Запорожья: Государство-террорист ставит себя в еще большую изоляцию от человечества

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Ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли ночью
Ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли ночью
Фото: ДСНС України / Telegram

В видеообращении по итогам 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел российскими оккупантами жилой зоны в Запорожье.

"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже", – сказал он.

Президент отметил, что женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, ей оказывают помощь.

"Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", – заявил Зеленский.

По его словам, "каждый светлый христианский праздник учит" украинцев.

"Мы можем не знать, как, но мы должны быть уверены, что зло – проиграет. Должны верить. И мы – верим. Мы должны приближать поражение зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В результате российского ракетного обстрела Запорожья произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием. Взрывной волной повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях. Погибли 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов спасли 46-летнюю мать. Старшая дочь была в гостях, она не пострадала, рассказывали спасатели.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Запорожье, война, спасатели, Владимир Зеленский, обстрелы, Вербное воскресенье, украинцы, война России против Украины, ракеты, женщины, разрушения, ребенок, мужчины, мать, дом, девочка
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