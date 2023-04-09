Зеленский об обстреле Запорожья: Государство-террорист ставит себя в еще большую изоляцию от человечества

"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже", – сказал он.

Президент отметил, что женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, ей оказывают помощь.

"Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", – заявил Зеленский.

По его словам, "каждый светлый христианский праздник учит" украинцев.

"Мы можем не знать, как, но мы должны быть уверены, что зло – проиграет. Должны верить. И мы – верим. Мы должны приближать поражение зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)