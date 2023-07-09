Зеленский поблагодарил украинских военных, которые сражаются на передовой

"Передовая, наши активные действия. На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "восьмидесятки". Молодцы, воины! На таврийском направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить!" – сказал он.
Отдельно президент поблагодарил бойца бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова, матроса Сергея Комара из 35-й отдельной бригады морской пехоты, солдата Алексея Лабенца, стрелка батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации, а также артиллеристов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майора Антона Черевко и старшего лейтенанта Василия Абрамова.
"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!" – добавил глава государства.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.