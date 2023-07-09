Зеленский поблагодарил украинских военных, которые сражаются на передовой

Зеленский: Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает! Фото: EPA

"Передовая, наши активные действия. На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "восьмидесятки". Молодцы, воины! На таврийском направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить!" – сказал он.

Отдельно президент поблагодарил бойца бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова, матроса Сергея Комара из 35-й отдельной бригады морской пехоты, солдата Алексея Лабенца, стрелка батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации, а также артиллеристов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майора Антона Черевко и старшего лейтенанта Василия Абрамова.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!" – добавил глава государства.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube