Зеленский поговорил с главой корпорации Fox в годовщину гибели журналиста Fox News в Украине под обстрелом российскими оккупантами

"Сегодня говорил с господином Мердоком, CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур Соединенных Штатов Америки", – поделился украинский лидер.

По его словам, разговор был приурочен к годовщине

"Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Горенке Киевской области попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за год с небольшим с момента полномасштабного российского вторжения были убиты и ранены десятки медийщиков.

"Каждую жизнь мы ценим, каждого и каждую мы помним. Отдавая дань уважения всем, чью жизнь или здоровье забрала эта война, изо всех сил приближаем завершение российской агрессии. Наказание государства-террориста. Изо всех сил приближаем украинскую победу", – заключил Зеленский.