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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с главой корпорации Fox в годовщину гибели журналиста Fox News в Украине под обстрелом российскими оккупантами

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Зеленский посвятил разговор с Мердоком годовщине гибели журналистов, работавших на Fox News
Зеленский посвятил разговор с Мердоком годовщине гибели журналистов, работавших на Fox News
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел телефонный разговор с руководителем американской медиакорпорации Fox Рупертом Мердоком. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 марта в вечернем обращении, обнародованном в YouTube пресс-службой главы государства.

"Сегодня говорил с господином Мердоком, CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур Соединенных Штатов Америки", – поделился украинский лидер.

По его словам, разговор был приурочен к годовщине 

"Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Горенке Киевской области попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл",  – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за год с небольшим с момента полномасштабного российского вторжения были убиты и ранены десятки медийщиков.

"Каждую жизнь мы ценим, каждого и каждую мы помним. Отдавая дань уважения всем, чью жизнь или здоровье забрала эта война, изо всех сил приближаем завершение российской агрессии. Наказание государства-террориста. Изо всех сил приближаем украинскую победу", – заключил Зеленский.

Контекст:

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), обнародованным 24 февраля, за год с начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 50 работников медиа. Восемь журналистов погибли, выполняя профессиональные обязанности; 13 медийщиков среди гражданских жертв; 29 представителей СМИ погибли, защищая страну в рядах сил обороны Украины. Один работник СМИ, по предварительным данным, погиб, но эта информация не подтверждена, еще один журналист считается пропавшим без вести.

Теги: Россия, Украина, смерть, оккупация, жертвы, Владимир Зеленский, журналисты, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Fox, Fox News, обращение, российские оккупанты, медиа, убитые
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