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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы победим в этой войне". Зеленский рассказал, в чем сила украинцев и Украины

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Зеленский выразил уверенность в победе Украины
Зеленский выразил уверенность в победе Украины
Фото: president.gov.ua

Сотни тысяч украинцев после 24 февраля и с 2014 года стали добровольцами и защищают Украину от российской агрессии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский напомнил в вечернем обращении в День украинского добровольца, видео которого глава государства обнародовал 14 марта в Instagram.

"Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства основана на том, что украинцы становятся воинами в решающий момент – не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое", – сказал глава государства.

Он добавил, что 14 марта президентскими указами отметил заслуги 363 украинских добровольцев, 47 из них – посмертно.

Президент подчеркнул, что миллионы украинцев помогают армии и стране, ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют военных после ранений, спасают людей после российских ударов, работают ради Украины.

"Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы, состоящей на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих побратимов, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", – подытожил Зеленский.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые напряженные бои идут сейчас на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: оккупация, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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