"Мы победим в этой войне". Зеленский рассказал, в чем сила украинцев и Украины

"Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства основана на том, что украинцы становятся воинами в решающий момент – не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое", – сказал глава государства.

Он добавил, что 14 марта президентскими указами отметил заслуги 363 украинских добровольцев, 47 из них – посмертно.

Президент подчеркнул, что миллионы украинцев помогают армии и стране, ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют военных после ранений, спасают людей после российских ударов, работают ради Украины.

"Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы, состоящей на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих побратимов, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", – подытожил Зеленский.

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