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Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Зеленский вручил главе МИД Дании орден "За заслуги"
Зеленский вручил главе МИД Дании орден "За заслуги"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил правительство и Дании за политическую и финансовую поддержку Украины, а также за оружие. Кроме того Зеленский отметил поставки Данией военной формы и зимней одежды для военнослужащих. 

Дания присоединилась к восстановлению объектов инфраструктуры Украины, которые пострадали в результате российских обстрелов, в частности в Николаевской области.

"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи в будущем восстановлении Николаевской области", – отметил Владимир Зеленский, на что Кофод ответил, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Президент Украины вручил главе МИД Дании орден "За заслуги" I степени за "значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества", отметили в пресс-службе ОП.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь. 

10 августа минобороны Дании заявило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.

11 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о выделение помощи Украине в размере €110 млн, которые будут направлены на закупку оружия, оснащение и тренировки украинских военных.

Теги: Украина, МИД, Николаев, Дания, Владимир Зеленский, МИД Дании, финансы, военнослужащий, сотрудничество, Йеппе Кофод, восстановление
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