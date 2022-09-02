Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Глава государства поблагодарил правительство и Дании за политическую и финансовую поддержку Украины, а также за оружие. Кроме того Зеленский отметил поставки Данией военной формы и зимней одежды для военнослужащих.

Дания присоединилась к восстановлению объектов инфраструктуры Украины, которые пострадали в результате российских обстрелов, в частности в Николаевской области.

"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи в будущем восстановлении Николаевской области", – отметил Владимир Зеленский, на что Кофод ответил, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Президент Украины вручил главе МИД Дании орден "За заслуги" I степени за "значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества", отметили в пресс-службе ОП.