Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Глава государства поблагодарил правительство и Дании за политическую и финансовую поддержку Украины, а также за оружие. Кроме того Зеленский отметил поставки Данией военной формы и зимней одежды для военнослужащих.
Дания присоединилась к восстановлению объектов инфраструктуры Украины, которые пострадали в результате российских обстрелов, в частности в Николаевской области.
"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи в будущем восстановлении Николаевской области", – отметил Владимир Зеленский, на что Кофод ответил, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Президент Украины вручил главе МИД Дании орден "За заслуги" I степени за "значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества", отметили в пресс-службе ОП.
С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь.
10 августа минобороны Дании заявило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.
11 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о выделение помощи Украине в размере €110 млн, которые будут направлены на закупку оружия, оснащение и тренировки украинских военных.